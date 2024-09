„Jälle hakkab see orjus pihta!“ Psühholoog avaldab ühe rumala apsaka, mida vanemad teevad seoses laste kooliminekuga

Me kõik oleme kuulnud väljendeid stiilis: „Jälle hakkab see orjus pihta!“ või räägitakse nalju, kuidas esimese klassi koolijüts tuleb koju ja ahastab: „Mille eest ... 12 aastat!“ „Kui ema helistab vanaemale ja ohkab: „Ma ei tea, kuidas ta seal kohaneb – koolis on ju nii palju uusi inimesi.“ või „Kuidas tal see lugemine küll minema hakkab?“ nakatab ärevus ka last. Seevastu peaks vanemad üritama olla ise rõõmsad ning jälgima, et nad ei jagaks oma kooliajast negatiivseid kogemusi, vaid pigem toredaid seiku.