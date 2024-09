Meist enamik osaleb tüüpilises mängus „Kes on parem?“ See on mõttetu küsimus. Meil pole aimugi, milline on kellegi teise lugu, kuni peatükini, kus me temaga kohtume. Mark Twain on öelnud: „Võrdlemine on rõõmu surm.“ Veelgi hullem: see on kannatuste algus. Mida vähem sa võrdled, seda suurem on sinu empaatiavõime.