ARVAMUS | „Lapsel ei tohiks olla kohustusi ja ta peab kogu aeg rõõmus olema? Pärast süüdistavad vanemad riiki...“

„Olen selle arusaamaga täiesti nõus, kõik siin lapse elus saab alguse kodust, nii suhtumine kui tahe. Vanemad oma eeskujuga näitavad teed. On ju eestlaste seas paljud vanemad, kes arvavad, et nende lapsed ei saa riigikoolides vajalikku tähelepanu ja nad ei saa ise ka aru, mida kardavad, aga sokutavad lapsed erakoolidesse, mis iganes see nimetus neil siis seal on.