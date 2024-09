„Jälle samad probleemid!“ Psühholoog selgitab, miks me satume ikka suhetesse, kus on jälle need õudsed mustrid

Samas pakuvad korduvad olukorrad sageli inimesele omamoodi turvatunnet, sest need on tuttavad, isegi kui need on emotsionaalselt ja võib-olla ka füüsiliselt valusad. Kui oled osanud alkohoolikutest vanematega hakkama saada, on sul kerge olla alkohoolikust kaaslase kõrval. See on sulle nii tuttav, kuigi sisemiselt tunned ikkagi suurt üksindust. Just hirm üksinduse või muutuste ees võib kahjulikes suhetes kinni hoida ja takistada nii tervislike valikute tegemist.