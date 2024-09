Ebavõrdse suhte lõpetanud eesti naine: tema arvas, et kommunaale ta maksma ei pea, kuna minu korter ju

„Mul naisena on eluaeg mitme kuu palk säästuarvel olnud, on praegugi. Ainus periood, kui tuli sõna otseses mõttes peost suhu elada, oli siis, kui viimase mehega koos olin. Tema arvas, et kommunaale ta maksma ei pea, kuna minu korter ju ja arve ka minu nimel. Toidupoes käisin mina, selge, et siis ka maksin. Töölt tuli ära, hakkas oma äri ajama, aga selle jaoks oli minu käest toetust vaja. Äri kõrbes muidugi põhja, minu korteri tagatisel võetud laen jäi minu kanda. Nagu koorem oleks seljast kukkunud, kui selle mehe lõpuks maha jätsin. Nii et ei ole midagi nii, et üksi alati kallim elada kui teisega koos.“