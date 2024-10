Elus on nii palju stressi, millest kuidagi lahti ei saa? Üks kõigile kättesaadav teraapiavorm, mis leevendab

Vaimne tervis on meie igapäevaelu keskne osa ja mõjutab suures osas seda, millest me mõtleme, mida tunneme ja kuidas tegutseme. Kati Orav, tunnustatud visuaalse lihtsustamise ekspert ja koolitaja usub, et visuaalne eneseväljendus aitab meil leida sisemist tasakaalu ja rahu ning loovate tegevuste, nagu joonistamise ja visuaalsete tööriistade kasutamine, on tõhus vahend stressi ja ärevuse vähendamiseks.