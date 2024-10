Toitumisel on Heleni sõnul suur mõju meeleolule ja energiale. „Pimedal sügisel on eriti oluline jälgida, et toidus oleks piisavalt vitamiine ja mineraale,“ lausub ta lisades, et näiteks B-vitamiinid ja magneesium toetavad närvisüsteemi ning D-vitamiini piisav tase aitab võidelda sügismasendusega. „Samuti on soovitatav hoida veresuhkur stabiilsena, vältides liigset kofeiini ja suhkru tarbimist.“