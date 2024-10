Lugeja kogemus | „Vägivallatsejaga „õnnestub“ kooselu ainult siis, kui lased endast jalamati teha“

„Inimeste kooselu toimib ja õnnestub siis, kui koos on võimalikult teineteisega sarnased inimesed, sarnaste väärtustega jne. Vägivald lõhub ALATI suhte, olgu see siis vaimne või füüsiline vägivald. Kui üks pool on vastikute ütlemistega, solvab, ülbitseb, norib, otsib riidu kogu aeg või on füüsiliselt vägivaldne, siis pole vaja küll oodata või eeldada, et kooselu toimib või hakkab toimima. Ideaalne oleks lõpetada suhe kohe, kui ilmnevad esimesed vägivallatunnused, olgu need vaimsed või füüsilised, sest vägivallatsejaga „õnnestub“ kooselu ainult siis, kui lased endast jalamati teha. Nii on, teisi variante ei ole.“