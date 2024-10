Pamela Anderson tunnistab, et oli aastaid depressioonis: ma ei tea, mis vahepeal juhtus, see kõik on väga hägune

57-aastane Pamela Anderson sõnas, et on tänulik selle eest, kus on praegu pärast paarikümne aasta pikkust depressiooni.

„Ma poleks kunagi arvanud, et olen laval ja saan sellise auhinna,“ ütles ta ajakirjale Variety. „Tahan lihtsalt tööd jätkata. Mul on hea meel teha rohkem.“

Seejärel rääkis näitlejanna vaimse tervise probleemidest, millega ta seisis silmitsi pärast NBC sarja „Rannavalve“ 11 hooaega aastatel 1989–2001. „Ma vaatan seda praegu ja tundub, et läksin „Rannavalvest“ Broadwayle,“ selgitas ta. „Ma ei tea, mis vahepeal juhtus, see kõik on väga hägune. Olen lihtsalt õnnelik, et olen praegu siin, sest arvan, et mul on paar aastakümmet olnud depressioon.“

Anderson osales filmifestivalil filmi „The Last Showgirl“ esilinastusel. Tegu on filmiga, mille peategelane ta on ja mis räägib viiekümnendates eluaastates kogenud meelelahutajast, kelle saade pärast 30 aastat järsult lõpetatakse.

„Ma teadsin alati, et olen rohkemaks võimeline. On tore olla osa popkultuurist, kuid see on olnud nii õnnistus kui ka needus korraga. Inimesed armuvad sinusse ujumiskostüümi tõttu. See on võtnud kaua aega, aga ma olen siin,“ rõõmustas Anderson oma rolli üle. „Ma ei usu, et oleksin saanud seda tegelast [filmis „The Last Showgirl“] mängida, kui mul poleks olnud sellist elu, mis mul oli, nii et see oli seda väärt. seda. Kui saan jätkata oma tööd ja kasutada ära kogetud probleeme ja katsumusi, tunnen end õnnistatuna.“

Mis on depressioon? Peaasi.ee Mis on depressioon? Me kõik tunneme end aeg-ajalt halvasti: oleme kurvad, pettunud, solvunud, ärritunud, masendunud – need on normaalsed tunded reageerimaks igapäevaelu tagasilöökidele ja ebaõnnestumistele, need on tunded meie elust. Depressioon on midagi enamat kui lühiajaline halb tuju või kurbus, depressioon on haigus. Depressiooni korral on inimesel raske oma igapäevase eluga toime tulla ja ta on kaotanud lootuse, et tulevikus võiks paremaks minna. Ta tunneb end masendunult ja õnnetuna enamiku aega pikema perioodi, vähemalt kahe nädala vältel. Depressioon mõjutab oluliselt nii vaimset kui ka füüsilist heaolu. Depressiooni võib kirjeldada kui „olen täiesti masendunud ja tühi“ ning „kõik on lootusetu“. Loe pikemalt: peaasi.ee