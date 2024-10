Teletoimetaja Kaidi Klein avaldab nõuande, mis aitab elu perspektiivi seada: siis näed, et kõik on tegelikult hästi või...

Kui ta 90ndatel ühel ajal nii raadios, teles kui ka kirjutavas pressis tegutses, koges ta samuti pealtnäha põhjuseta nutma puhkemist. Mis sest, et kõik oli pealtnäha hästi ja tegelikult oligi. „Sõbranna Kirsti Timmer vedas mu psühhiaatri juurde ja mis mulle meelde jäi, oli selline nipp. Stressirohkes olukorras astu justkui oma kehast välja ja vaata ennast kõrvalt. Siis näed, et kõik on tegelikult hästi, või siis seda, mida peaksid endas muutma.“