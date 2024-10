Lauljanna Melissa Benoist räigest lähisuhtevägivallast: see vigastus ei parane kunagi täielikult, mu nägemine ei saa kunagi endiseks

„Karm tõde on see, et ma sain teada, mis tunne on siis, kui sind hoitakse kinni ja saad peksa nii kõvasti, et hing jääb kinni. Mis tunne on, kui sind on just juustest tiritud, pead vastu kõnniteed löödud, pigistatud seni, kuni nahk rebeneb, surutud vastu seina nii kõvasti, et kipsplaat puruneb. Ma olen tema tõttu ka lämbumist pidanud kogema,“ rääkis ta. „Õppisin end tuppa lukustama, kuid peagi jäin ka sellega hätta, sest uks puruneb ju niikuinii. Õppisin mitte väärtustama oma vara. Ja lõpuks õppisin iseennast mitte väärtustama.“