Coach hoiatab, et läbipõlemine ei teki üleöö – see on protsess, mis algab märkamatult, kuid süveneb ajapikku. „Pidev väsimus, emotsionaalne tühjus ja huvipuudus on esimesed märgid, et midagi on valesti,“ märgib ta, lisades, et selleks, et vältida sügavat läbipõlemist, on oluline tunda ära oma piire ja reageerida enne, kui täielik väsimus tekib. „Kui tunned, et oled juba läbipõlemise piiril, tuleks kohe peatuda ja teha olulised muutused igapäevarutiinides.“