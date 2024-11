Eneseusu ja eneseväärtuse tõstmine algab arusaamisest, kust see tuleb - mind näiteks jättis pärisema maha. Sellest tekkis närvisüsteemi töös häire, trauma ladestub kehas, keha õpib reageerima teatud viisil, mis on lapse ellujäämistaktika. Loomulikult kujunes lapsel alateadlik tunnetus, et ma pole piisavalt hea, mind jäetakse maha. Võõrasema omakorda võttis oma ülesandeks öelda mulle iga päev, et asjad mida teen, on tähtsusetud, et teised teevad paremini.