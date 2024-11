Paljudele algajatele on suureks probleemiks ka tulemuste mõõtmine – näiteks kaalulangus, mille puhul võib tekkida pettumus, kui tulemused ei vasta teiste omadele. „Vanemate inimeste puhul on põhiprobleemiks kaalunumber. Räägitakse omavahel, et üks või teine võttis 4 kuuga alla 20 kilo. Kui siis võetakse sama ajaga „ainult“ 7 kilo alla, on pettumus suur. Nii vähe, midagi on totaalselt valesti! Minu soovitus on – anna endale aega! Kõik tuleb, kõike saab saavutada, aga liiga lühikesi tähtaegu seades tekitad sa endale ainult lisastressi,“ sõnab ta.