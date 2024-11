Motivatsiooni ei ole üldse? On üks aspekt, millele paljud oma elus tähelepanu ei pööra ja mis rikub elurõõmu

Kui räägime motivatsiooni leidmisest, siis rõhutab Lahesoo, et oluline on hinnata, kas kõik tegevused, millega me igapäevaselt tegeleme, on tõesti vajalikud ja olulised. Sageli hoiame kinni harjumuspärastest tegevustest, mis meid enam tegelikult ei toeta. Seepärast tasub oma tegevusi regulaarselt üle vaadata ja vajadusel mõned neist kõrvale jätta. Lahesoo usub, et suurte eesmärkide jagamine väiksemateks ja realistlikult saavutatavateks osadeks aitab vältida ülekoormatuse tunnet. Ta soovitab meelde tuletada, miks me mingit tegevust üldse alustasime ja keskenduda selle tegevuse väärtusele. „Motivatsiooni leidmine algab sellest, et tuletad endale meelde, miks sa üldse mingit tegevust alustasid,“ märgib ta.