Pidev tujukõikumine? Kui sa ei arvesta oma toitumises ühe olulise asjaga, jääbki meeleolu aina kõikuma

Pistes nahka terve tahvli šokolaadi või pugides lohutustoiduks jäätist, hamburgerit ja friikartuleid, tuleb energiat küll juurde, aga napi aja pärast kukume tagasi halva meeleolu auku ja siis peab taas midagi sööma, et tuju paremaks saaks. Krooniline alkoholi tarvitamine tühjendab keha vajalikest toitainetest, see viib tujumuutusteni ning häirib veresuhkru taset. Veresuhkru suurte kõikumiste vältimine on vaimse stabiilsuse tagamiseks äärmiselt tähtis.