Kliiniline psühholoog avaldab suurepärase nipi: kui keegi ajab sind väga närvi, tuleb toimida just nii

„Nipp on ka, et kui keegi ajab sind väga närvi, astu füüsiliselt samm tagasi. Ärritudes asume sageli rünnakule ja astume inimese poole, aga tagasi astudes ütled oma kehale: „Ära mine rünnakule, vaata kõrvalt.“.

Üks raskemaid tehnikaid, aga tasub omandamist ära, on tundelainel surfamine. See tähendab, et konfliktis astuda oma tundest kõrvale vaatajarolli ja mitte kaasa minna. Peatada oma sisekõne, mis võib peas vasardada, et kuidas ta minuga nii räägib!