Lugeja märkus: tundub, et inimesed otsivad nii paaniliselt tähelepanu, et on valmis selle saamiseks igasuguseid nõmedusi tegema

„Pakuks isegi sellistele rõvetsejatele taskurätikut, aga kuna olen varasemalt kirjas kirjeldatu osaliseks saanud, siis praegu pakuks hea meelega sellistele ühistranspordist lahkumise võimalust. Viimasel ajal tundub, et inimesed otsivad nii paaniliselt tähelepanu, et on valmis selle saamiseks igasugu nõmedusi tegema. Justkui oleks kusagil välja kuulutatud konkurss kõige suuremale rõvetsejale ja ebaviisakamale käitumisele.