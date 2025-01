Kui oled loonud harmoonilise ruumi, märkad muutust ka oma sisemises seisundis. „Korrastatud keskkond aitab mõtteid selgemaks saada, suurendab loovust ja toetab sinu vaimset kasvu,“ sõnab Karu. Ruumi loomine ei ole ainult korrastamise ja puhastamise protsess – see on elustiil, mis toetab igapäevast heaolu. „Kui sinu kodu ja meel on korrastatud, on sul lihtsam tunda rahu, kergust ja küllust igal tasandil,“ kinnitab Karu.