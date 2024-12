Lily Alleni aus ülestunnistus: ma ei ole praegu vaimselt väga heas kohas. Ma ei söö, aga ma ei ole ka näljane.

16. detsembril BBC podcasti saates Miss Me? jagas 39-aastane Briti popstaar, et tal on viimase kolme aasta jooksul olnud raskusi söömisega, vahendab People.com.

„Olen viimastel kuudel läbi elanud rasket aega ja minu söömisest on saanud tõeline probleem,“ ütles ta saates ja lisas, et seda ta oma terapeudile siiski ei maininud. „See on lihtsalt sellepärast, et see ei tundunud olevat nende oluliste asjade nimekirja tipus, millest ma pean rääkima,“ ütles ta.

„Mu keha ja aju on minu jaoks kaks väga erinevat asja. Ma tean, et paljud inimesed tunnevad, et need kaks asja on üksteisega väga seotud, kuid minu puhul on see väga erinev. Veedan palju aega oma peas ja mitte palju aega oma kehale mõeldes.

„Ma ei ole praegu vaimselt väga heas kohas. Ma ei söö, aga ma ei ole ka näljane – ma olen ilmselgelt näljane, kuid mu keha ja mu aju on teineteisest nii lahutatud, et näljasõnumid kehast ei liigu mu ajju,“ selgitas ta. „Ma ei väldi toitu, ma lihtsalt ei mõtle sellele ...mu keha on minust paar sammu maas.“

Allen on söömishäirega võitlemisest rääkinud juba aastal 2011. Laulja rääkis toona, et kannatas buliimia all ajal, mil inimesed tema välimust pidevalt kiitsid. „Ma ei ole selle üle uhke,“ ütles ta toona. „Paljud inimesed tulid minu juurde ja rääkisid, kui hea ma välja näen. Kõik ütlesid: Lily näeb suurepärane välja. Vaadake, kui palju ta kaalu kaotas. Ma arvasin, et näen hea välja.“

Kust saada abi depressiooni korral? Kui depressiooni tunnuseid on nii palju, et nad Su elu segavad, tuleb leida viis olukorra muutmiseks. Kui depressiooni tunnuseid on nii palju, et nad Su elu segavad, tuleb leida viis olukorra muutmiseks. Hea oleks, kui saaksid oma enesetunnet esmalt arutada oma vanematega. Kui vanem ei saa kohe aru või kõhkled, kuidas temaga rääkida, näita talle kasvõi seda veebilehte ja ütle, et sellest ongi jutt. Selleks, et koolis depressiooniga paremini hakkama saada, oleks kasulik, kui saaksid oma enesetundest rääkida ka klassijuhatajaga või mõne õpetajaga, keda usaldad. Uurida, kas neil on võimalik arvestada, kui Sa ei saa alati kõike kaasa teha või vahel puudud. On hea, kui saad vaatamata depressioonile õppetöös siiski osaleda. Mõnes koolis on võimalik teha paranemise protsessi ajaks individuaalne õppekava. Depressiooniga võib saada abi perearstilt, psühholoogidelt, psühhiaatrilt. Kui Sul on koolis psühholoog, võiksid rääkida ka temaga. Depressiooni saab ravida nii perega koos teraapias käies, üksi teraapias käia, võtta depressiooni ravimeid. Abi on kindlasti sellest, mida Sa ise ette võtad enda enesetunde parandamiseks. Enda abistamiseks võib lugeda ka sõpradega oma mõtete jagamist ja abi vastu võtmist. Kui soovid abi otsimist kellegagi arutada või ei tea täpselt, kust või kuidas alustada, küsi nõu Peaasi.ee e-nõustajatelt. allikas: peaasi.ee

