Paljud tunnevad kõrvalejäetuse hirmu kõige teravamalt just pühadehooajal. Me kurdame, et meil ei ole ideaalseid suusapuhkusi või täiuslikku, pildistamist väärt pereõhtusööki. Selliste „normaalsete“ sotsiaalsete rituaalide kõrvalt vaatamine võib tunduda valus. Kui aga näeme kõrvalejäetust võimalusena arendada oma autentseid soove, võib see tunduda pigem vabastav kui piirav. Näiteks võib traditsioonilise pereõhtusöögi puudumine jõulude ajal avada võimaluse luua uusi sotsiaalseid rituaale.