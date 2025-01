Kirjanik Eia Uus avameelselt vaimsest tervisest: mul olid Tais väga sügavad depressioonid. Oleksin 17. sünnipäeval enda elu lõpetanud, kui...

„Mul olid Tais väga sügavad depressioonid. Oleksin 17. sünnipäeval enda elu lõpetanud, kui mu kirjandusõpetajal poleks olnud oidu kinkida mulle Sylvia Plathi romaan „Klaaskuppel“, mis räägib depressioonist. Kuni selle momendini arvasin, et olen ainus inimene maailmas, kes on täiesti vale. Kellel on deemonid, mis ei lase lahti. Ma polnud depressioonist kunagi kuulnud. See raamat päästis mu elu.“