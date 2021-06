12 levinud harjumust, millega inimesed oma vaimse tervise aeglaselt tuksi keeravad

1. Lohistad kõndides jalgu ja vaatad maha

Enesetunne mõjutab meie kõnnakut ja nüüd on tõestatud, et see toimib ka vastupidi — see, kuidas sa kõnnid, mõjub su enesehinnangule! Oled lössis, siis tunnedki end kehvasti. Pea püsti, lõug ette, õlad taha, samm sirgeks ja julgeks ja minek. Katses selgus ka, et inimesed, kes punktist A punkti B loivavad, meenutavad kõndides pigem negatiivseid kui positiivseid asju.