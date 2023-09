Teismeline ja enesetapumõtted: mis noore inimese käitumises võib olla ohu märk?

• Püüd olla isolatsioonis. On üks asi, kui laps on alati olnud veidi kinnine introvert. Kui ta on aga otsekui ära vahetatud, väldib sõpru, ei suhtle kodustega, siis tuleks hakata muretsema.

• Hirmud. Kui last kimbutavad alusetud hirmud ja kinnismõtted, kui ta on kaotanud rahu, tema uni on häiritud ning söögiisu kadunud, siis võib ta endale käe külge panna, et lihtsalt lõpetada teda kurnav seisund.

• Huvi surmateema vastu. Kui teda huvitavad filmid ja saated, mis räägivad surmast ja enesetappudest ning erigrupid sotsiaalvõrgustikes, kus enesetappu näidatakse ahvatleva ja romantilisena, siis tuleb otsekohe hakata häirekella lööma.

• Harjumuste järsk muutus. Ka riietumisstiil ning kaunistused võiksid muuta vanemad tähelepanelikuks. Vahel ei hoolitse nooruk enda eest, sest ei näe selles mõtet ning kuulab vaid depressiivset muusikat. Teatud juhtudel hakkab laps randmetel kandma jämedaid käevõrusid ning kleebiseid, varjamaks proovikatseid, mis võisid tekitada arme.

• Harrastuste järsk muutumine. Näiteks hakkab laps otsima riskantseid hobisid — mootorrattasõite, kaklusi raha eest, jalutuskäike katustel, pisivargusi. Samal ajal algavad popiviskamise koolist. Ja püüded pidurdada oma ülekäte läinud last lõpevad sellega, et ta teatab, et ei karda enam mitte midagi.

• Negatiivsed väljaütlemised. Kui nooruk teeb pidevalt kibedat nalja elu mõttetuse üle ning räägib, et tema surma ei pane keegi tähelegi, sest mitte keegi siin maailmas ei vaja teda, siis on see märk sellest, et laps vajab meeleheitlikult tähelepanu ja abi.

• Šantaaž. Kui nooruk kasutab hüsteerikat, ähvardades endale midagi teha, sest teda ei panda tähele, siis tähendab see, et olukord on ohtlik ning seda tuleb väga tõsiselt temaga arutada. Veel üheks sümptomiks võib olla tugev süütunne, mis läheb üle agressiivsuseks ja vihaks enda vastu.

• Sarnaste mõtetega sõbrad. Tähelepanelikuks peab tegema ka asjaolu, kui laps sõbrustab nende lastega, kes on juba üritanud enesetappu. Eriti veel siis, kui sellised jutud võetakse seltskonnas ühiselt ette. Noorukite enesetapp on nakkav …