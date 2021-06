Neli veidrat asja, mida teeb stress inimese kehaga

Juba see on piisavalt imelik, et inimese pikkus päeva jooksul kuni kaks sentimeetrit kahaneb. Kusjuures tööpäevadel kahaneb see rohkem kui nädalavahetusel — selle põhjus on stress . Loe, mis on lisaks sellele veel neli imelikku asja, mida stress meie kehaga teeb.