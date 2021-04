Konnasilm kimbutab jälle? Kuidas halvast külalisest kähku vabaneda?

Konnasilm on ümarik ja selle keskelt paksemast kohast tungib sügavamale südamik, mille alalise rõhumise tõttu tekib nahasse lehtrikujuline süvend ja tihti ka kerge nahapõletik, mistõttu on konnasilm valus.

Salitsüülhappega konnasilmaplaaster eemaldab järjekindlalt konnasilma, kuni seda enam ei ole. Tavaliselt toimub konnasilma eemaldumine juba seitsme päevaga. Kohas, kus konnasilm on just eemaldunud, on hea kasutada kaitsvaid konnasilmaplaastreid, et vältida konnasilma uuesti tekkimist.