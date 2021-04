Kes meist siis noorem välja näha ei tahaks! Teadlaste sõnul aitab üks lihtne igapäevane tegevus soovil täituda

Londoni St George’i ülikooli professor Sanjay Sharma ütleb pärast inimeste tervise ja liikumisharjumuste põhjalikku uurimist, et isegi neil inimestel, kes hakkavad rohkem liikuma alles 70ndates eluaastates, paraneb tervis ja eluaastaid lisandub. “See uurimus on väga oluline,” ütleb professor Sharma. “See näitab, et kasvõi kerge trenn, kui seda teha iga päev, aeglustab vananemisprotsessi. Me ei saa muidugi vananemist vältida, aga me saame seda aeglustada ja edasi lükata. Kui me treenime iga päev, siis näeme me 70ndates nooremad välja ja veame end üsna normaalse tervisega 90ndatesse eluaastatesse välja.”