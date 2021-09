Miks mõned naised nii saledad on? Need on VIIS toiduainet, mida nad söövad

Väljaandes Journal of Nutrition & Food Sciences avaldatud uuringu tulemused tõestavad, et inimesed, kes söövad igapäevaselt pirne, on 35% väiksemas rasvumisohus. Seda põhjustavad pirnisisesed hiigelkogused kiudaineid.

Uuringud tõestavad, et mandlid aitavad kaalu alandada. Mandlite monoküllastumata rasvhapped, proteiin ja kiudained tekitavad pikaks ajaks täiskõhutunde. Uuring näitas, et inimesed, kes sõid päevas 70 mandlit, kaotasid poole aasta jooksul oma kaalust 6%.

Kas tundub liiga hea, et olla tõsi? Aga see uuring tõestab, et naised, kes neid asju igapäevaselt tarbisid, võtsid kaalus vähem juurde kui need, kes piimatoodete eest põgenesid. Rasvased piimatooted on lihtsalt nii maitsvad, toitvad ja rahuldustpakkuvad, et pärast nende tarbimist ei taha enam mingeid suvalisi snäkke tarbida.