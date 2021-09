Kui ei suuda muretsemist jätta: need neli lollikindlat nippi, aitavad sellega hüvasti jätta

Sa ei saa pideva muretmisega maailma päästa, niimoodi kuumened vaid üle. Seega tegele vaid nende asjadega, mis on reaalselt sinu võimuses.

Jaa, see võib tunduda totter, kuid proovi järele: leia igas päevas kolm asja, mille eest oled tänulik. Olgu need kas või kõige pisemad ja pealtnäha totrad detailid. Tänutunne teeb sind rõõmsamaks.

Tõmba pliiatsiga paberi keskele üks ring ja kirjuta sellesse mure, millega praegu oma pead vaevad. Selle ümber visanda erinevad mõtted, mis sul probleemiga seostuvad ja ühenda need ringiga. Peagi näed, et paberile on moodustunud ämblik. Seda vaadates hakkavad ka mõtted kristalliseeruma ja näed peagi lahendust murele.