Plaanid suuremat sorti kaalukaotust? Olulised nõuanded, et plaanist saaks reaalsus

1. Pea meeles, et see võtab aega

Kaalulangetusprotsess võib sageli tunduda veniva ja igavesena. Pea meeles, et see ei juhtu üleöö ja ära eelda seda ka oma kehalt! Nii nagu sa ei ärganud ühel päeval üles kõigi nende lisakilodega, nii ei saa sa ka oodata, et need üleöö kaovad.