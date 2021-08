Ole ettevaatlik! Need märgid vihjavad, et su veresuhkur on kindlasti liiga kõrge

Pidev öine pissihäda: muidugi tahad sa öösel vetsu, kui oled õhtul ohtralt vett joonud. Aga kõrge veresuhkur suurendab oluliselt põiepõletiku ja kuseteede põletiku võimalust, mis ajavad sind veelgi sagedamini tualeti vahet jooksma. See on märk ka sellest, et keha püüab liigset glükoosi uriiniga kehast välja visata.