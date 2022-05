Magneesiumipuudus on väga levinud probleem, aga kas tead, mil määral see su tervist mõjutab?

Turul olevaid toidulisandeid on väga palju ja tuleb teada, et kõik magneesiumi vormid ei imendu kehas ühtemoodi. Need on neli erinevat magneesiumi vormi, mis koos imenduvad organismis väga hästi:

On öeldud, et magneesiumipuudus võib põhjustada rohkem haigusi kui ühegi teise toitaine puudus. Kuna magneesiumipuudus jääb tihti tähelepanuta, kannatavad väga paljud inimesed ilmaasjata ja tarvitavad sümpomite raviks ravimeid, kuigi võiksid abi saada magneesiumi toidulisanditest.

Enamus magneesiumi on luudes ja rakkudes, vaid 1% veres. Magneesiumipuudust ei ole võimalik lihtsa vereanalüüsiga kindlaks teha ning kuna sümptomid ei ole ainulaadsed magneesiumipuudusele, jääb see enamasti diagnoosimata.

Kui palju, kuidas ja kui kaua?

Täiskasvanu ööpäevane vajadus on 280-450 mg. Keskmiselt on magneesiumi vaja 6 mg ühe kg kehakaalu kohta. Magneesiumivajadus on suurem vaimse ja füüsilise stressi korral, eriti kui lõõgastumiseks kasutatakse alkoholi. Suurem magneesiumivajadus on ka inimestel, kes tegelevad spordiga või higistavad palju, puberteedieas noorukitel, samuti rasedatel või imetavatel naistel — kuni 10mg ühe kg kehakaalu kohta.

Soovitatav on päevane kogus jagada kolmeks võrdseks manustamiskorraks. Nii on omastamine parem ja väheneb kõhulahtisuse oht. Kõhulahtisus on märk, et korraga manustatud annus on liiga suur või jääb liiga suur hulk magneesiumi omastamata.

Magneesiumi tarvitamisel on oluline mõista, et organismi varude taastamiseks võib kuluda kuus nädalat kuni kuus kuud. Kui tunned, et sind vaevavad mitmed magneesiumipuuduse sümptomid, kuid need ei möödu peagi, ei tasu meelt heita ja arvata, et need ei olegi magneesiumipuudusega seotud. Võta aega ja märka vähehaaval ilmnevaid muutuseid!

Vastunäidustused

Neerutalitlushäirete korral võib magneesiumilisandeid tarvitada ainult arsti järelevalve all. Vastunäidustusena nimetatakse ka raskekujulist müasteeniat, bradükardiat (väga madal pulss) ja soolesulgust.

Allikas: Bio4You, Naisteka arhiiv