Oled jõudnud tähtsale koosolekule 20minutilise hilinemisega ja kui sa lõpuks oma kohale maandud, märkad, et su pluusil on megasuur kohviplekk. Sa oled närvis, võib-olla isegi paanikas, tunned häbi hilinemise pärast ja nüüd siis veel see lollakas plekk… tundub, et terve päev on rikutud!

Sellises olukorras on kõige lihtsam võtta hetk endale ja küsida iseendalt, mis nüüd siis tegelikult teha tuleks. Kas ma tahan terve päeva vihasena ringi käia? Kas mul oleks vaja väikest puhkepausi või isegi uinakut? Kas peaks praegu helistama sõbrale ja end tühjaks kurtma?