Oluline teave: mis täpsemalt põhjustab südamerabandust? Kuidas seda vältida?

Northwesterni ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et naistel on palju suurem südamerabanduse esinemise tõenäosus kui meestel ning 45aastasel naisel, kel pole tegelikult ühtegi tõsist riskifaktorit, on tõenäosus elu jooksul infarkt saada 4.1% ja kui tal on kaks või rohkem riskifaktorit, on see tõenäosus juba 30.7%. Põhjuseid selleks on erinevaid: emotsionaalsetest muredest kuni külma ilma ja halva õhukvaliteedini välja.