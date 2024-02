Eestlanna avaldab 8 põhjust, miks eesti mees on välismaistest parem: piisab muudestki tülidest!

1. Eesti mehega saab eesti keeles rääkida. Lisaks sellele, et lapsed tulevad eestikeelsed ja eesti kultuur läheb edasi, pole keelebarjääri. Saab vabalt jagada ka kõige keerulisemaid mõtteid.

2. Ühisosa on suur. On, mida koos meenutada. Tõenäoliselt on sarnane lapsepõlv ja sarnased läbielamised.