Kordame üle! Need on toidud, mis tuleks menüüst välja visata, kui tahad ilusat ja lamedat kõhtu

1. Piimatooted võivad kõhu punni ajada. Kui märkad, et pärast piimatoodete söömist on kõhus ebameeldiv tunne ning punu on ees, püüa vähendada piimatoodete kogust oma menüüs. Taolised sümptomid võivad viidata ka laktoositalumatusele.

2. Kartulikrõpsud sisaldavad meeletus koguses rasva ja soola ja kuigi nad on tõepoolest nii maitsvad, et jube raske on neile ei öelda, peaksid oma figuuri nimel seda siiski tegema.

3. Karastusjoogid on eriti salakavalad — sa justkui jood ja vedelik on ju kehale vajalik, aga tegelikult saad sa lisaks veele kaasa tohutu koguse suhkrut. Mahlale ja maitseveele üle minek ei anna mingit tulemust, sest ka need on paksult suhkrut täis. Parim jook kaalulangetajale ja su lameda kõhu heaks on ikka vana hea puhas vesi.

4. Valmistoit tundub samuti hea ja mugava alternatiivina kodus pliidi ees kükitamisele, aga sa ei tea iialgi, kui palju suhkrut, soola ja rasva need toidud sisaldavad. Kiire nälja kustutuseks haara parem üks puuvili — sellega ei lähe kunagi alt.

5. Praetud toidud on rasvased ja rasv teadagi ei ole su kõhu sõber. Parim toidu töötlemise viis on aurutamine, siis keetmine ja ahjus küpsetamine ja praadimine jääb üle alles siis, kui tõesti mingit muud valikut ei ole.

6. Margariin on samuti puhas rasv ning Mayo kliinik soovitab võileivakattena hoopis puhast võid kasutada. Mõõdukas ja pigem väiksemas koguses loomulikult.

7. Valge riis, jahu ja makaronid. Kahju küll, aga need toidud ei anna su kehale mitte midagi kasulikku ning ladustatakse otse rasvana. Kinoa, pruun riis, täisteratooted, bataat — häid valikuid, millega kahjulikud tooted välja vahetad,a leidub küllaga.

8. Hommikuhelbed ei ole kõik halvad. Jälgi poes valikut tehes toodete suhkrusisaldust ja jäta magusaimad valikud kõrvale, serveeri helbeid pigem mandli- või sojapiimaga ja püüa vastu panna kiusatusele lisada kausikesse suhkrut või muid magustajaid.

9. Suhkur ja suhkruasendajad. Püüa leida looduslikke alternatiive.

Allikas: Daily Mail