Sõnaga "psühhopaat" tuleb inimestele silme ette tavaliselt hullunud pilguga mõrvar, kuid see on pelgalt ettekujutluse vili. Tegelikult võime olla ka igapäevaselt ümbritsetud psühhopaatidega, sest tavaliselt leidub neid enim just meie lähiringis.