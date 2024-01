Endometrioos on raske haigus, mis kimbutab noori naisi. See on haigus, mille puhul emakaõõnt vooderdava limaskesta kude toimib ja kasvab emakast väljapool. Seda haigust on väga raske avastada ja naised vaevlevad selle käes aastaid, kuid mõned sümptomid viitavad sellele. Günekoloogid selgitavad lahti, just täpselt millele peaks tähelepanu pöörama.