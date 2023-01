Tunned, et sa lihtsalt ei jaksa homme taas tööle minna, sest väsimus murrab maha? Süüdlane võib peituda nendes kuues asjas

Arstid ja psühholoogid on arvamusel, et pole õige rääkida väsimusest ainsuses. Selle seisundi põhjused ja liigid võivad olla üsna erinevad. Et toime tulla kroonilise väsimusega, tuleb õigesti selle tüüp kindlaks teha. Vahel on selleks tarvis käia lausa uuringutel ning teha analüüse. Teistel juhtudel on aga võimalik iseseisvalt hakkama saada.