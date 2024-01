Lotendavad käsivarred on sind ära tüüdanud ja häirivad? See 5-minutiline trenn annab kiiresti tulemuse

Et näha päris kiireid tulemusi ja saada ka üleüldiselt paremasse vormi, pead iga päev pühendama oma heaks väljanägemiseks ainult viis minutit! Selle viie minuti jooksul jõuad sa päris põhjalikult teha kolme harjutust.

Esiteks on vaja teha kätekõverdusi. Kui sa ei jaksa neid üldse teha, siis tee alguses põlvede peal ja kui sa saad aja möödudes tugevamaks, saad hakata tegema tavalisi kätekõverdusi. Proovi neid teha vähemalt minut aega, aga ära kiirusta, tee põhjalikult.

Poolteist minutit võiksid teha kosmonaudi harjutust. Kindlasti oled seda teinud ka kooliajal ja see oli üks sinu kõige vihatumatest harjutustest. Aga see tõesti mõjub! Kuidas seda teha? Hüppa üles, käed sirgelt taeva poole, siis hüppa alla, võta kiiresti plank-asend, tee kätekõverdus ja hüppa uuesti püsti, käed taeva poole. Uskuge meid, see vaev tasub ennast ära.