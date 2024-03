Magad enamasti külili, selili või kõhuli? Sinu lemmik magamisasend ütleb su iseloomu kohta nii mõndagi

Selja peal magaja

Sul on soe süda, sa oled väga aus ja avatud, sellepärast ei karda sa magada maailmale avatud asendis.

Looteasend

See on üks kõige levinumatest magamisasenditest ja selles asendis magajad on enamasti väga häbelikud ja vaiksed ning üritavad näida karmid, ehkki nad tegelikult seda ei ole.

Sõduriasend

Sõduriasend ehk magamine selja peal, käed-jalad vastu keha. Selles asendis magajad meenutavadki mõnes mõttes sõdureid, nad on vaiksed ja tõsised ning neil on enamasti seatud endale väga suured ootused, mida nad tihtipeale ei suuda täita.

Kõhu peal magaja

Kõhu peal magajad armastavad riske võtta ja nad on üleüldiselt enda suhtes positiivsel ja enesekindlal arvamusel. Nad ei karda eriti midagi.

Kaisutaja

Kui sa ei suuda magada ilma, et hoiaksid oma kallimat kaisus, oleksid ise tal kaisus või kallima puudumisel hoiad enda vastas patja või kaisulooma, tähendab see, et sa oled kellestki väga sõltuv ja sul tuleb veel iseendaga kõvasti tööd teha. Sa kardad ainult iseendale loota.

Külje peal magaja

Kui sa magad külje peal asendis, kus su käed on veidi ettepoole sirutatud, tähendab see, et oled elu jooksul palju haiget saanud ja üritad unes saada kätte inimest või objekti, kes taastaks sinus turvatunde. Muidu on need inimesed väga sõbralikud ja heatahtlikud.

Allikas: Awarenessact