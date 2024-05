Kael on peale ärkamist nii kange? Need öised ja ka päevased harjumused on selles süüdi

Selili ja külili magajad, te võite rõõmustada, teie magamisasend enamasti kanget kaela ei põhjusta. Kui sa oled aga üks nendest inimestest, kelle lemmik magamisasend on kõhuli, siis ei olegi midagi imestada selle üle, et sul on hommikuti ärgates kael kange. Kõhuli magades on kael väga ebaloomulikus asendis ja see põhjustab valu. Kangust võib põhjustada veel kas vale madrats (selline, mis vajub väga kergesti lohku) või vale padi, mis on kas liiga väike, nii et ainult sinu pea on padja peal, või liiga õhuke. Kvaliteetne madrats, padi ja külili või selili magamisasend on öiseteks võtmesõnadeks, et vältida hommikust kaela kangust.