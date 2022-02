Ideaalse figuuri saladus on teada! See on tegelik põhjus, miks prantslannad mitte kunagi paksuks ei lähe

"See võib küll olla müüt, et prantslannad ei lähe paksuks, aga kindel on see, et mõned prantslannad naudivad väga head toitu ja on jätkuvalt väga saledad," räägib Clarke.

Toitumisnõustaja avastas ühel hetkel neid naisi jälgides, et ei loe vaid see, mida prantslannad söövad, vaid ka see, kuidas nad söövad. "Prantslannad jäävad saledaks, sest võtavad aega toidu nautimiseks ja on teadlikud sellest, mida nad söövad," selgitab ta. "Pariislanna ei jooks kunagi kohvi kiiresti ära ega kugistaks sarvesaia kurgust alla. Selle asemel võtab ta lonksu kohvi, mida ta naudib. Sellele järgneb amps sarvesaiast ja seejärel ehk ka lusikatäis jogurtit." Prantslanna naudib igat osa oma toidust, kuni see otsa saab.

"Söögikorra lõpus tunneb ta end nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt hästi ning mitte ainult seetõttu, et ta võttis aega toidu nautimiseks, aga ta ajul oli aega registreerida, et ta sõi. See päästab ülesöömisest," teab Clarke.