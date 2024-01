Naised, ärge unustage pöörata tähelepanu rindadele: varajased sümptomid, mis võivad vii

Kui nahk on rinna peal muutunud äkitselt krobeliseks või ketendavaks, ehk katsudes on tunda paksemat kohta, võib see olla varajane märk rinnavähist. Samuti kui rinnale on järsku tekkinud lohk.

Mõnel juhul on sissepoole tõmbunud nibu märk rinnavähist. Ühest uuringust selgub, et keskmiselt seitse protsenti rinnavähijuhtudest on avastatud siis, kui naine on pöördunud sissepoole vajunud nibu pärast arsti juurde. See on tingitud sellest, et rinna sees hakkab kasvama mass, mis muudab kuju.