Peod hakkavad juba peale, aga sinu kõhul on suur rasvavolt? Kuidas sellest kähku vabaneda ja hädaolukorras peita?

Kõik naised ja mehed, kelle kõhul on rasvavolt, teavad, kui lihtsalt see sinna tekib ja kui keeruline ning tüütu on sellest lõpuks vabaneda. Mis on peamised rasvavoldi tekkepõhjused?

Number üks on ikka ja jälle see vana hea stress — ainevahetus aeglustub, ebamugava oleku tõttu süüakse rohkem rämpstoitu, söögikogused ja mõnel juhul ka alkoholi tarbimine suureneb. Inimene ei saa arugi, kui on lohutuseks söönud terve šokolaaditahvli ära. See kõik mõjutab kehakaalu ja veel väga kiiresti.

Rasvavolt võib olla ka keha viis anda märku sellest, et midagi on sinu kehas väga valesti. Vöökohta kiiresti tekkinud volt võib olla märk kõrgest vererõhust või ainevahetushäirest.

Magad väga halvasti või vähe? Paljudel tekib kõhuvolt ka magamatusest, sest selle tõttu tarbib inimene rohkem suhkrut, jaksab vähem trenni teha ja tulemus on jällegi kõhul näha.

Aga mida teha, kui kõhuvolt on äkitselt võtnud sinu silmade jaoks kolossaalsed mõõtmed, kuid ees on ootamas oluline sündmus ja sa soovid hea välja näha?

Jagame selleks hädaolukorraks paar nippi. Esiteks on väga oluline teravalt meeles pidada, et sa seisaksid sirgelt. Siis ei vaju volt niivõrd ettepoole ja sa näed välja ka enesekindlam. Riietuse puhul võiks arvestada, et väga ümber pluus või kleit kõhuvolti ei varja, seetõttu tasuks pigem kanda midagi lendlevamast materjalist.

Aga kui nii kiire ei ole, siis vaata väga kriitilise pilguga oma toidulaud üle, proovi rohkem magada ja loomulikult ka rohkem trenni teha. Muudmoodi kõhuvoldist kahjuks lahti ei saa.

