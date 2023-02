Sage peavalu ja väsimustunne? Need vaevused viitavad probleemile, mis on on kergesti lahendatav

1. Kuiv ja tuhm nahk

Kui naha epidermises ei ole piisavalt vedelikku, siis on naha kihtides vähem niiskust ja naha elastiin hakkab jäigastuma. 2015. aastal läbi viidud uuring näitas, et füsiloogiliselt terve naha ja vee tarbimise vahel on otsene seos.

2. Janutunne ja suu kuivus ning halb hingeõhk

Vähene vedeliku tarbimine tekitab süljevoolu vähenemise. Selle tulemusena tekib suu kuivus, mis omakorda vallandab nende bakterite leviku suus, mis on süüdi halva hingeõhu tekkimises. Kui juba janutunne tekib, siis tähendab see, et organismis on vedelikupuudus. Seega tuleb vett juua, et ennetada vedelikupuudust.

3. Püsiv peavalu

Vähene vee joomine tekitab vereringe probleeme, vere mahu vähenemist ja see omakorda tekitabki peavalu.

4. Uriini värvuse muutumine

Uriini värv on kõige parem märk, mis näitab, kas organismis on vedelikupuudus või ei ole. Mida tumedam on uriini värv, seda suurem on vedelikupuudus. Samuti on heaks näitajaks urineerimise sagedus.

5. Näljatunne

Dehüdratsiooni korral tekib sageli näljatunne, ehkki tegemist on vedelikupuudusega. Erinevad uuringud on näidanud seoseid ülekaalulisuse ja vähese vee joomise vahel.

6. Liigesevalud ja -krambid

Kõhred, luud ja hambad sisaldavad samuti vett. Kui kehas pole piisavalt vedelikku, siis tekib kõhrede vahel hõõrumine ja sellega kaasnevad liigestevalud. Samuti tekivad krambid dehüdratsiooni tõttu, mis on vallandanud mineraalide kao organismis.

7. Kõhukinnisus

Väljaheide sisaldab umbes 75% vett, samuti on vaja vedelikku väljaheite moodustamiseks ja väljutamiseks soolestikust. Vedelikupuudus muudab väljaheite konsistentsi ja muudab väljutamise raskemaks.

8. Väsimustunne

Keha reageerib vedelikupuuduse korral, muutes aeglasemaks füüsilisi pingutusi, et vältida vähem olulisi kulutusi. See reaktsioon toob kaasa väsimustunde.

9. Pearinglus

Vedelikupuudus võib tekitada pearinglust, sest dehüdratsioon vähendab kehas ringlevat vere mahtu.

10. Neeruvalud