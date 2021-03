Nõuanne, mis tagab hea elu: sa ei pea silma paistma

Ole enda vastu hea

Kanna hoolt selle eest, et sinu põhivajadused oleks täidetud. Pööra tähelepanu oma headele omadustele ning teistelt saadud hoolele ja tunnustusele – ning võta need omaks. Enese vastu hea olemine on omamoodi parv, millega pääseda üle kannatuste jõe – kui kasutada siinkohal üht Buddha metafoori. Kui teisele kaldale jõuad, ei vaja sa enam seda parve.

Sa ei peagi silma paistma

Uskumus, et pead olema mingil moel eriline selleks, et väärida teiste armastust ja tuge, seab sinu jaoks väga kõrge lati, mille ületamine nõuab suur pingutust ja vaeva – ja seda päev päeva järel. Lisaks loob see eeldused enesekriitikaks, ebapädevuse ja väärtusetuse tundeks juhul, kui soovitud tunnustusest ilma jääd.

Püüa hoopis endale soovida head järgneval viisil: „Armastagu mind, ilma et oleksin eriline. Andku ma endast parim, ilma et oleksin eriline.“ Armasta inimest, kes sa oled, samamoodi nagu hooliksid mis tahes lähedasest inimesest.

Ära pööra tähelepanu teiste arvamusele

On igati inimlik soovida, et teised meid austaksid ja isegi hindaksid, ning selle sihi poole püüelda. Kuid hoopis teine asi on klammerduda selle külge, mida meist arvatakse. Hoidu tegemast asju vaid selleks, et saada imetlust ja kiitust. Püüa pigem keskenduda lihtsalt endast parima andmisele.