Need on KÜMME asja, mida ükski õnnelik inimene mitte kunagi ei tee

Milliseid asju õnnelikud inimesed ei tee?

1. Nad ei muretse sellepärast, mida teised neist arvavad

Kui sa kogu aeg otsid teiste heakskiitu, siis ei ole sa kunagi rahul. Isegi, kui on mingil määral hea teiste positiivset tagasisidet näha, siis sa ei peaks alati sellele liiga palju tähelepanu pöörama. Kui sa end sellest vabastad, siis vabaned sa suurest koormast. Need, kes sinust tõesti hoolivad, võtavad sind sellisena nagu sa oled. Need on su sõbrad ja pere. Ära raiska oma energiat täiesti võõraste inimeste arvamuse peale, kes isegi ei tunne sind.

2. Nad ei ela minevikus

Selles pole midagi halba, kui sa aeg-ajalt minevikku meelde tuletad, aga selles pole ka midagi head, kui sa kogu aeg minevikus elad. Hea on meenutada ilusaid mälestusi, aga ära jää kahetsema seda, mida sa kaotanud oled.

3. Nad ei otsi teiste halbu külgi

Otsi teiste tugevaid külgi, mitte nõrku.

4. Nad ei sega end teiste asjadesse

Kas sina segad end pidevalt teiste asjadesse? Kas sa vaatad aknast, mida su naaber teeb? Kas sa jälgid läbi sotsiaalmeedia oma eksi tegemisi?

Kui see nii on, siis ilmselt segad sa end liiga palju teiste asjadesse. Ja seda tehes täidad sa oma elu mõttetute draamadega, mis sinusse ei puutu. Kui sa keskendud oma elule, siis võid sa seda muuta positiivsemaks. Pealegi ei meeldi mitte kellelegi, et end tema asjadesse segatakse.

5. Nad ei võrdle end teistega

Kui sa võrdled end teistega, siis tundub sulle alati, et rohi on mujal rohelisem. Nii suhetes, saavutustes ja kogu su elus. Ära unusta, et sa näed alati välist pilti teistest ja mitte kunagi seda, kuidas nad tegelikult on ja mismoodi elavad. Pole tähtis, kui hästi su naabrid elavad, võib ju juhtuda, et sinul on midagi, mille eest nad oleksid valmis palju andma, aga sa isegi ei tea seda.

6. Nad ei süüdista teisi selles, mis neile osaks on saanud