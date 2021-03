Kui õhtused veinitamised on täiesti ülekäte läinud, siis need on viisid, kuidas tasa ja targu loobuda

Kõigepealt tasuks alustada oma mõtete muutmisest — kui sa kinnitad endale, et sa ei joo alkoholi, siis võid ühel hetkel endale õhtust veini kallates leida end mõtlemast, et kui sa alkoholi ei joo, siis miks sa hetkel pudelit käes hoiad? Kui sa leiad sellise mõtteviisi ja suudad selle juurde kindlaks jääda, on võimalus, et oledki piisavalt tugev, et pelgalt mõtteviisi muutmisest oma halbu harjumusi vähendada või need sootuks ära kaotada.

Mõtle sellele, kas sa tahad ka viie aasta pärast samas seisus olla nagu praegu, et ei suuda isegi ühel õhtul klaasikesest loobuda. Alkohol on väga sõltuvusttekitav aine ja viie aasta pärast oleksid sa kindlasti väga õnnelik, kui oleksid suutnud juba praegu loobuda. Milleks rikkuda oma elu, kui saad juba tänasest teha paremaid otsuseid? Jah, sul on vaja motivatsiooni ja järjekindlust, kuid mõtle oma sõprade ja pere peale. Kas sa tahad nende jaoks täielikult olemas olla või soovid sa, et nad mäletaksid sind kui kedagi, kes oli pidevalt veidi vindises olekus ning hakkas lõpuks olulisi asju ära unustama?

Ja ära unusta, et alkoholist loobumine tuleb inimsuhetele ainult kasuks. Kui sa oled koos oma kallimaga rohkem jooma hakanud, siis paku talle välja, et te võiksite tunduvalt oma joomise kogust vähendada või mingiks kindlaks ajaks hoopis täielikult loobuda. Nii mõnigi suhe saab paraneda, kui te ei riku seda ülevoolavate emotsioonide ja mõttetute tülidega, millest nii mõnigi, olgem ausad, on alguse saanud liigsest joomisest.

Allikas: Red online