Igakuine nuhtlus! Kaheksa kurnavat menstruatsioonisümptomit ja kuidas neid leevendada

1. Puhitus

Kas sa lihtsalt ei armasta seda, kui ärkad hommikul ning pead tööle kiirustama ja avastad, et su lemmikteksadel ei lähe nööp kinni? Süüdista selles oma tursunud kõhtu. Kui kõhupuhitus sind mensese ajal ei häiri, oled üks vähestest õnnelikest! Puhitusest aitab mööda hiilida soolaste toitude vältimine, vee joomine ja olemist teevad mugavamaks lohvakad riided.

2. Tujukõikumine

Ühel hetkel naerad, teisel nutad, siis ärritud millegi täiesti tühse peale ja siis jälle turtsud naerda? Ilmselt on kõik naised selliste tujukõikumistega rinda pidanud pistma. Otsi võimalusi, kuidas lõdvestuda: mine vanni, söö šokolaadi, lase end masseerida ja lihtsalt lõõgastu.

3. Kontrollimatud isud

Mõnel naisel on päevade ajal isu magusa järele, teistel jällegi soolase. Ürita isusid kontrollida enda liigutamisega. Mine jookse pargi all, see annab sulle energiat ja isud taanduvad.

4. Hellad rinnad

Rinnad võivad tundlikuks muutuda juba enne menstruatsiooni algust. Kanna ilma tugikaarteta rinnahoidjaid ja paistetust aitavad leevendada ka E-vitamiini kapslid.

5. Väsimus

Paljud naised on päevade ajal hädas ka väsimusega. Väsimuse vastu aitab liigutamine. Tee trenni, aga ära unusta, et on okei vahepeal lihtsalt diivanil lesida ja puhata. Ka uinak keset päeva ei tee paha.

6. Krambid

Võib kõlada imelikult, aga paljud naised on kõhukrampidega hädas juba enne, kui menstruatsioon alatagi jõuab. Ära vaevle valu käes, on targem võtta valuvaigisti kohe, kui valu algab, et terve päev selle tõttu untsu ei läheks. Ka soojakompress ja soe tee leevendavad alakõhuvalu.

7. Peavalu

Peavalu ajab tuju halvaks, muudab meid närviliseks ja võib isegi põhjustada oksendamist. Kui tunned, et pea hakkab tuikama, võta valuvaigistit. Kui peavalu läheb ajaga hullemaks, peaksid rääkima oma arstiga.

8. Rahutus